Ajax legt verdediger en aanvaller langer vast

Aanvaller Vince Gino Dekker (20) tekent bij tot de zomer van 2018. Dekker, die sinds zijn zesde in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club speelt, debuteerde vorig jaar in Jong Ajax, maar moest in november geopereerd worden aan zijn knie. Dekker kwam daardoor niet verder dan elf duels in de Jupiler League.

"Ik ben nog niet volledig fit, maar mijn revalidatie verloopt goed", zegt Dekker op de website van Ajax. "Hopelijk kan ik snel weer aansluiten bij de groep."

Ook Boy Kemper (18) blijft langer in Amsterdam. De verdediger bereikte met Ajax overeenstemming over een nieuwe verbintenis tot medio 2019. Kemper maakt komend seizoen uit van het onder-19 elftal van de Amsterdammers.