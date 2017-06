Honkballer Neptunus betrapt op doping

Neptunus is op de hoogte gebracht van de schorsing door de Nederlands honk- en softbalbond KNBSB. "Het bestuur zal de uitslag van de test bestuderen en de strafeis van de bond afwachten. Aan de hand van deze bevindingen zal het bestuur zijn standpunt over verdere stappen bepalen", liet voorzitter Geoffry Kohl van de club weten.

Kemp krijgt de gelegenheid de B-staal te laten onderzoeken. Als die ook in zijn nadeel uitpakt, brengt de bond zijn dopinggeval naar het Instituut Sportrechtspraak. Het verboden middel dat is aangetroffen bij de honkballer is niet bekendgemaakt.