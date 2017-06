Heerenveen vindt versterking bij Telstar

De oud-speler van onder meer AZ, Manchester City en MVV gaat bij Heerenveen verder in een rol als assistent. Vonk ondertekende een contract voor één jaar in het Abe Lenstra Stadion, waar hij Tieme Klompe opvolgt.

Ervaring

"Met Michel halen we iemand met veel ervaring in huis", zei technisch manager Gerry Hamstra. "We zochten naar een assistent-trainer die zich zelfstandig en als assistent-trainer heeft bewezen. Daarnaast heeft hij in het verleden ruime ervaring opgebouwd in de opleidingen van AZ en PSV. Dit profiel past uitstekend bij onze club."

Foto: Hollandse Hoogte

Samen met Johnny Jansen gaat Vonk hoofdtrainer Streppel assisteren. Heerenveen start zondag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.