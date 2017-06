MotoGP-koploper Viñales snelste op eerste TT-dag

Zijn tijd van 1.33,130 was al sneller dan het record dat Marc Marquez in 2015 in de race neerzette (1.33,617) In een door regen onderbroken sessie liet de Spanjaard Jonas Folger en regerend wereldkampioen Marquez achter zich.

Na een kwartier begon het licht te regenen en kwamen alle coureurs binnen. Het oponthoud was maar kortstondig en na vijf minuten kon er weer verder worden gereden. Tegen het einde van de sessie kwamen de Honda’s naar voren en steeg Marquez naar de derde plaats.

Dovizioso

Cal Crutchlow zette de vijfde tijd neer nadat de Brit voor Honda een nieuwe aerodynamische kuip testte. Winnaar van de afgelopen twee Grands Prix, Andrea Dovizioso, behaalde met zijn Ducati de vierde plaats.

Rossi

Valentino Rossi wist uiteindelijk de zesde tijd te noteren. De Italiaan reed in deze tweede sessie lang buiten de top-10, maar kon uiteindelijk naar voren komen en Sam Lowes crashte tegen het einde van de sessie bij Mandeveen. De Brit bleef verder ongedeerd.