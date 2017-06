PEC Zwolle versterkte zich eerder al met Erik Bakker, Diederik Boer, Younes Namli en Piotr Parzyszek. Koppers speelde de afgelopen twee jaar voor Willem II. Eerder kwam hij ook uit voor Ajax, ADO Den Haag en FC Twente. De linksback, afkomstig uit de Amsterdamse jeugdopleiding, speelde de afgelopen maanden ook vaak als linksbuiten voor de Tilburgers.

"Door het vertrek van Django Warmerdam en Calvin Verdonk was onze linksbackpositie onderbezet'', zei technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle. ,,Met Dico binden we een talentvolle verdediger aan ons, die niet schroomt om de aanval te zoeken als de mogelijkheid daarvoor ontstaat. Dico past dan ook in onze gewenste speelwijze en beschikt tevens over veel ervaring in de eredivisie.''