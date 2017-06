Britse tennisser test positief op cocaïne

De nummer 50 van de wereld maakte dat bekend in een statement tijdens het ATP-toernooi van Queen's. Evans heeft ook toegegeven dat hij cocaïne heeft gebruikt. Evans kreeg een paar dagen geleden te horen van zijn positieve test en mag niet meedoen aan Wimbledon.

De tennisser uit Birmingham liet in een verklaring weten: "Het is erg moeilijk voor mij, maar ik wilde het jullie zelf vertellen. Het is erg belangrijk voor mij dat ik het buiten het seizoen heb gebruikt en het niets met mijn loopbaan heeft te maken. Ik heb een fout gemaakt en daar moet ik voor boeten. Ik heb een hoop mensen in de steek gelaten, zoals mijn familie, mijn coach, mijn team en mijn sponsoren."

"Ik wil vanuit de grond van mijn hart mijn excuses maken. Het is een vernederende ervaring. Ik hoop dat jullie begrijp dat ik geen vragen zal beantwoorden", aldus de 27-jarige Brit.

Evans was bezig aan het beste jaar van zijn loopbaan. In Sydney stond hij voor het eerst een ATP-finale, om een paar weken later vervolgens de vierde ronde van de Australian Open te bereiken. In 2016 verloor hij in de derde ronde van Wimbledon van Roger Federer.