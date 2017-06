PSV versterkt zich met Braziliaanse jongeling

De aanvallende middenvelder tekent een contract dat hem tot 2022 verbindt aan de club uit Eindhoven. Zijn roepnaam is Mauro Junior.

Al in 2013 had PSV de Zuid-Amerikaan op de radar. In dat jaar kwam hij naar Eindhoven voor een snuffelstage. "Hij heeft tijdens zijn stage een goede indruk achtergelaten'', zei technisch manager Marcel Brands. "Sindsdien hebben we het contact warm gehouden.''

Mauro Junior is de 23e Braziliaan bij PSV. Hij hoopt in de voetsporen te treden van succesvolle landgenoten als Romário en Ronaldo. "PSV is een grote en beroemde club. Het is voor mij een droom die uitkomt om hier te mogen spelen'', zei het talent.