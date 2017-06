De 26-jarige Groningse tikte in de finale als eerste aan in 25,59 seconden. 'Kromo' had zich op deze afstand eerder al geplaatst voor de WK van volgende maand in Boedapest.

De drievoudig olympisch kampioene was op het zwemgala Sette Colli in Rome ruim drie tienden sneller dan de Australische Holly Barratt, die zilver pakte in 25,91. Maaike de Waard, ook al zeker van een WK-ticket op de 50 vlinder, werd derde in 26,11.

Op de 200 meter vrije slag pakte Femke Heemskerk brons in 1.56,51, achter de Italiaanse winnares Federica Pellegrini (1.56,16) en Michelle Coleman uit Zweden (1.56,49). Op de 100 vlinder eindigde Joeri Verlinden net naast het podium: vierde in 52,37. Verlinden heeft nog altijd niet voldaan aan de WK-limiet, die op 51,84 staat.