NOC*NSF: Regels integriteit na zaak-Eurlings

De sportkoepel doet dit onder meer naar aanleiding van de zaak rond Camiel Eurlings, bestuurslid van NOC*NSF en lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dit zogenoemde integriteitskader moet bij onderwerpen op dit vlak dienen als leidraad voor NOC*NSF en alle bonden die daarbij zijn aangesloten.

Eurlings trof eerder dit jaar een schikking met zijn ex-vriendin, die eind 2015 aangifte had gedaan van mishandeling. De zaak werd buiten de rechter om afgehandeld. NOC*NSF meldde vrijdag in een persbericht dat de 43-jarige Limburger van de gerechtshoven in Amsterdam en Leeuwarden de bevestiging heeft gekregen dat de vertrouwelijke schikking tussen hem en zijn voormalig vriendin juridisch definitief is afgehandeld. De wettelijke beklagtermijn is namelijk verstreken.

"Daarmee beschouwt NOC*NSF dit onderwerp, die met een schikking is afgedaan, verder als een privéaangelegenheid tussen betrokkenen. Ook het IOC ziet de affaire als een vertrouwelijke privékwestie'', meldde de sportkoepel, die wel richtlijnen gaat opstellen voor dergelijke zaken. Het is de bedoeling dat het voorstel in mei volgend jaar wordt voorgelegd aan de leden.

NOC*NSF wil daarin ook de adviezen meenemen van de commissie die onder leiding van oud-minister Klaas de Vries onderzoek doet naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Naar verwachting presenteert de commissie voor het einde van dit jaar het eindrapport.