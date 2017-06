Maverick Viñales alleen tevreden met wereldtitel in’paradijselijke’ MotoGP

Na even te hebben nagedacht denkt de jonge Yamaha-coureur (22) het antwoord op de door hem zelf gestelde vraag wel te weten. „Ah, wielrennen zeker? Ik zie hier zoveel mensen fietsen. Vorig jaar ben ik naar het centrum van Assen geweest. Pfff, ik zag alleen maar fietsen joh! Vind ik leuk hoor. Zelf oefen en train ik er ook veel op. Oh, is het voetbal? Dat kan natuurlijk ook.”

Zittend in een klein hokje in de ontvangstruimte van Yamaha is de Catalaan duidelijk in zijn element, net nadat hij in Assen de snelste tijd heeft genoteerd tijdens de tweede vrije training. De korte spijkerbroek die hij heeft aangetrokken komt in dit bloedhete onderkomen wel van pas.

Zijn voornaam – Maverick betekent letterlijk ’onafhankelijke’ – past wel bij een man met een missie. Alsof zijn vader in januari 1995 al heeft geweten dat zijn zoon een grote toekomst tegemoet zou gaan. Viñales is vernoemd naar het hoofdpersonage in de blockbuster Top Gun. Hij voelt net als Tom Cruise the need for speed. "Ik kijk de film weleens. Een oudje, maar wel goed. Het zou ook een beetje jammer zijn als ik het een baggerfilm zou vinden.”

Viñales is, net als zijn in de Moto2 rijdende neef Isaac, geboren met een motor tussen zijn benen. Al op zijn derde rijdt hij rond op een mini-exemplaar, later op een crossmotor. Na drie jaar in de 125cc/Moto 3 – met een wereldtitel – en een jaartje Moto2 maakt hij sinds 2015 deel uit van de koningsklasse van de motorsport. Een match made in heaven. „Man, dit is het paradijs en alles wat ik wilde. Het dak van het huis, hier moest en zou ik komen.”a twee mindere beurten in Italië en Spanje – Andrea Dovizioso is hem in het WK-klassement tot op zeven punten genaderd – niet in de put zit.

"Geloof me, het is heel moeilijk om mij down te krijgen”, lacht hij in Assen. De geslaagde eerste trainingsdag doet hem goed, al zegt hij dit weekend wel baat te hebben bij droog weer. En laat een regenbui nu net op de loer liggen in Drenthe.

„In tegenstelling tot andere jaren kom ik hier niet op mijn beste moment, gezien de laatste resultaten. Nu ging het toch weer goed. Natuurlijk ga ik zondag (morgen, red.) pushen voor de overwinning. Dat is heel belangrijk, zeker in deze fase van het seizoen. Ik moet mijn droom waarmaken: wereldkampioen worden met Yamaha. En dit circuit, het publiek. Ja, ik houd ervan…”