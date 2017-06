De Italiaanse topclub denkt dicht in de buurt van de vraagprijs van Feyenoord (rond de 20 miljoen euro) te kunnen komen. Het bedrag kan in eerste instantie iets lager zijn, maar met nagenoeg zekere bonussen kan Karsdorp een recordbedrag opleveren.

Feyenoord gaf een week geleden al aan dat het niet zomaar afscheid neemt van een Oranje-international, die zich in De Kuip goed heeft ontwikkeld en tot 2021 onder contract staat. Alleen als er een bedrag op tafel komt, waarvoor ook andere Nederlands elftal-spelers worden verkocht aan grote buitenlandse clubs, valt er over een vertrek van de rechtervleugelverdediger te praten en in dat geval komt Giovanni Troupée van FC Utrecht in beeld.

Toestemming

Karsdorp kreeg van Feyenoord wel toestemming om zijn eigen voorwaarden te bespreken en in Italië werden de details van een vijfjarig contract besproken. Voor de Romeinse clubleiding was het onmogelijk om al zaken te doen met Feyenoord voordat er enkele uitgaande transfers plaatshadden.

Hoewel AS Roma een grote status heeft in de Serie A, is de club met strenge voorwaarden van de UEFA geconfronteerd waar het gaat om Financial Fair Play. De Spaanse technisch directeur Monchi, nog maar kort geleden aangetreden, diende voor 30 juni 2017 enkele grote namen te verkopen om de financiële huishouding van de club op orde te brengen. Met de verkoop van de Egyptische international Mohamed Salah aan Liverpool voor 42 miljoen euro is een bulk geld binnengestroomd. Voor 30 juni moet ook centrale verdediger Kostas Manolas voor nog eens 40 miljoen zijn verkocht aan Zenit St. Petersburg.

Met zo’n 80 miljoen euro aan inkomsten in Rome kan de schuldenlast worden verlicht én kan beter aan de eisen van Feyenoord worden voldaan.

Amrabat

Technisch directeur Martin van Geel gooit de eventuele miljoenen van Karsdorp niet nu al over de balk. Bij FC Utrecht is een bod van 2,5 miljoen euro gedaan op Sofyan Amrabat (21) maar dat bedrag zal zeker niet worden verdubbeld. Feyenoord oriënteert zich op meerdere fronten en heeft aangegeven dat bij de Nederlandse subtop geen 6 miljoen voor een speler wordt neergeteld.