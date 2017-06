Düsseldorf, is dat niet pijnlijk aangezien daar op 1 juli Le Grand Départ is?

"Dan kan ik meteen even het parcours van de openingstijdrit van de Tour verkennen. Nee, zonder gekheid, dat is dichter bij huis dan Schiphol. En van daaruit kan ik door naar Montferland om het NK op de weg te rijden. Nu ik geen Tour rijd, ben ik daar present.”

Wanneer en van wie hoorde jij dat je niet mee mocht?

"Ik werd woensdag gebeld door manager Dave Brailsford. Als je dat telefoontje krijgt en je hoort dat je niet meegaat, zak je wel even door de grond. De laatste maanden heb ik er alles aan gedaan om de Tour te halen. Ik had er vertrouwen in dat ik er bij ging zijn, ik denk ook dat ik er klaar voor ben.”

Ben je boos en is dit voor jou een reden om Sky de rug toe te keren?

"Niet boos, wel flink teleurgesteld. Al snap ik het aan de ene kant ook wel hoor. Door die knieblessure ben ik natuurlijk wel een beetje een vraagteken. En nee, dit betekent niet meteen dat ik weg wil bij Sky. Ik heb het prima naar mijn zin bij de ploeg en heb na dit jaar nog een contract voor twee jaar. Teleurstellingen horen ook bij topsport, daar ben ik me echt wel van bewust.”

Wat is nu het plan voor de maand juli?

"Ik ga me voorbereiden op de Ronde van Spanje, welk programma ik in de aanloop rijd, weet ik nog niet. Ik ben in ieder geval blij dat ik geen last meer heb van mijn knie, dat is eigenlijk het belangrijkste van alles.”