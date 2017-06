"Ik kan niet precies aangeven welke factoren er voor hebben gezorgd dat ik zo lang depressief was. Ik stopte met tennis omdat die sport helemaal niet belangrijk is als het vierjarige dochtertje van mijn broer en zijn vrouw dood gaat. En omdat ik niet meer speelde, miste ik natuurlijk ook iets. Tennis was twintig jaar mijn leven.”

Het duurde ongeveer van 2009 tot 2014. "Ach, in fases ging het wel okay hoor. Maar soms zat ik op weg naar een clinic half hyperventilerend in de auto. Wat een hel was dat. Ik zat in een rouwperiode en dan moest ik daar een beetje de leuke tennisclown uit gaan hangen. In die periode had ik nergens energie voor, dus ook niet de ambitie voor een serieuze job als coach. Het enige wat ik ambieerde was in mijn nest liggen met de gordijnen dicht. Alles was grauw en grijs en het maakte toch allemaal geen pleuris uit.”

"Ik heb hulp gehad en medicijnen geslikt. Dat geeft de zwaarte van de depressie aan, want dat doen ze echt niet zomaar. Maar dat heeft wel heel goed geholpen. Ik durf te zeggen dat ik nu weer prettig en goed in het leven sta.”

Lees in de premiumversie van Telesport/De Telegraaf het hele interview met Raemon Sluiter.