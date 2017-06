Stratencircuits, ze zijn een belangrijk wapen in het offensief van Liberty Media, de nieuwe Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, om de amusementswaarde verder te verhogen. Monaco en Singapore zijn kroonjuwelen op de kalender, semi-stratencircuits als Melbourne en Montreal zijn in de loop der jaren ook uitgegroeid tot een vaste waarde en opzichtig lonkt men naar Las Vegas en New York als mogelijke nieuwe locaties voor een F1-race. Maar ondertussen zit men - om diverse redenen - met Bakoe in z’n maag.

Niet voor niets noemde Greg Maffei, de CEO van Liberty Media, het eerder ’een race die op de korte en lange termijn helemaal niets toevoegt aan de Formule 1’. Het is in zijn ogen een ondankbare erfenis uit het Bernie Ecclestone-tijdperk. De Brit sloot voor - naar verluidt - ruim 450 miljoen euro een tienjarige deal met het land van president Ilham Aliyev.

Foto: AFP

"Het is duidelijk wat Bernie voor mentaliteit had. Hij dacht alleen maar: ’Hoe kan ik zoveel mogelijk geld uit de circuits zuigen?’ Door die mentaliteit zitten we opgezadeld met wedstrijden zoals in Bakoe”, stelde Maffei. Chase Carey, de grote baas van Formule 1, bood later schoorvoetend excuses aan voor de gewraakte opmerkingen.

De filosofie van Liberty Media is echter een iets andere dan die van Ecclestone, zoveel is wel duidelijk. De Formule 1 dient haar roots niet langer te verloochenen, meent men. De terugkeer van de Duitse en Franse GP’s op de kalender van 2018 zijn een eerste aanzet. En in navolging van de Formule E, de raceklasse voor elektrische auto’s, wil men nadrukkelijker het publiek gaan opzoeken. Op stratencircuits. In grote steden. Met meer show en muziek.

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Max Verstappen, neuriet spontaan de eerste klanken van Elvis Presley’s klassieker Viva Las Vegas als hem om zijn mening wordt gevraagd. De Australiër ziet een tweede F1-race in de Verenigde Staten wel zitten. "Stratencircuits zijn geweldig. Maar wel graag in coole steden. Er is ruimte op de kalender. Er moet echter wel een gezonde balans blijven. Het mag niet ten koste gaan van tracks als Spa en Silverstone bijvoorbeeld.”

Foto: Hollandse Hoogte

Max Verstappen maakt het weinig uit waar de kalender hem brengt, zegt hij. "Een wens? Ja, Maaseik”, grapt hij. Dan serieus: "Nee, hoor, de nieuwe bazen mogen zelf kiezen. Ik snap wel waarom ze die kant opgaan. Op stratencircuits kun je meer kaartjes verkopen. En het levert mooie plaatjes op. Maar persoonlijk vind ik plaatjes uit Spa ook mooi.”

Hij heeft niets tegen stratencircuits, vervolgt hij. Ook niet tegen Bakoe. "Maar ik rijd liever op plekken met meer racehistorie.”