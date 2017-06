"Ja, dat kampioenschap is dus heel erg leuk. Zeker nu ik collega Glenn Schaap weer vaak zie op de WTA Tour. Dat is een Amsterdammer en een zware Ajacied. Wat timing betreft, is dit erg prettig.”

"Ik kijk alle duels en in een ver buitenland sta ik er ’s nachts voor op. Dan ga ik vroeg slapen en zet ik de wekker. Ja, dan zit ik in mijn eentje in een hotelkamer voor mijn computer te juichen of te vloeken. Soms denk ik dan ook wel, wat ben je voor mafkees. Je kan toch ook later de samenvatting kijken? Maar zo werkt het niet. Ik ben gewoon een supporter. Het is mooi, het doet gewoon iets met me.’’

