Massa: 'Ze hadden streng moeten zijn voor Sainz'

De Spanjaard veroorzaakte bij de vorige race in Canada een crash waar ook de Braziliaan Felipe Massa het slachtoffer van werd. Sainz ontving daarvoor een gridstraf van drie plaatsen voor de race van morgen in Baku, maar volgens Williams-coureur Massa had hij zelfs een schorsing verdiend voor zijn roekeloze actie.

"Het had slecht kunnen aflopen. In het verleden kreeg Romain Grosjean zelf voor een gevaarlijke actie een keer een race schorsing. Ik vind dat de stewards nu ook streng hadden moeten zijn”, aldus Massa.

Sainz en verontschuldigde zich eerder al op Twitter. "Excuses aan Grosjean en Massa. Romain zat in mijn dode hoek, ik had hem echt niet gezien'', verklaarde de Spanjaard.

Daniil Kvyat

Overigens staat Sainz ook onder druk bij Toro Rosso. Teamgenoot Daniil Kvyat verweet hem in Canada een gebrek aan collegialiteit doordat hij de Rus in de kwalificatie niet liet ’slipstreamen’ voor meer topsnelheid. Het is een strategie die meer teams gebruiken.

Kvyat: "Carlos zou nu in Baku aan de beurt zijn van mij te profiteren, maar ik weet niet of ik hem nog wil helpen.” Verstappen zei Kvyat te begrijpen: "Ik sta er niet van te kijken.”