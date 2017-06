"Shota heeft lang in Europa gewerkt", laat algemeen directeur Dmitriy Adisman weten. "We hopen dat hij de Europese manier van spelen in onze ploeg kan brengen."

Foto: Telesport

Arveladze (44) was eerder onder meer trainer van Kayserispor, Kasimpasa en Trabzonspor in Turkije en Maccabi Tel Aviv in Israël. Tijdens zijn spelersloopbaan kwam de Georgiër jarenlang uit voor Ajax en AZ.

De oud-spits neemt onder meer Pieter Huistra mee als één van zijn assistenten.