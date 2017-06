premium

TT Assen: Bendsneyder maakt indruk in regen

Bo Bendsneyder heeft zaterdag bij de TT in Assen indruk gemaakt tijdens de laatste training voor de kwalificatierace in de Moto3. De achttienjarige wegracer uit Rotterdam was de snelste in de regen. De coureur van KTM klokte op het kletsnatte asfalt verreweg de beste tijd: 1.57,078.