Neymar: 'Ik doe er alles aan om hem naar Barça te halen'

"Ik probeer te doen wat ik kan om te zorgen dat hij bij ons komt spelen", zei Neymar volgens Spaanse media bij een liefdadigheidsevenement over Lucas Lima. "Hij is een speler die ik enorm bewonder. Ik mag hem erg graag en hij is een goede vriend. Ik hoop dat het allemaal zonder problemen lukt."

"Als hij naar Barcelona komt, zal hij met open armen worden ontvangen. Hij zal ons veel plezier brengen als hij daadwerkelijk komt. Als het aan mij ligt, had hij al getekend, maar ik heb er helaas niets over te zeggen."

Foto: Reuters

Braziliaans international Lima (26) mag aan het einde van het kalenderjaar door een aflopend contract transfervrij vertrekken bij Santos. Volgens verschillende Braziliaanse media zou de aanvallende middenvelder al een contract voor vijf jaar hebben met Barcelona, maar dat wordt door zijn zaakwaarnemer ontkend.