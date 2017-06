De twintigjarige renner van de opleidingsploeg SEG was vorig jaar ook al de beste en gold als een van de favorieten voor de titelstrijd. Het is voor het eerst dat een nationaal kampioen in de beloftencategorie zijn titel prolongeert.

Vorig jaar won de uit Heukelum afkomstige renner op het volledig vlakke parcours van Goeree-Overflakkee. Ook op het lastigere parcours in de Achterhoek bleek niemand van de concurrenten Jakobsen van de zege af te kunnen houden.