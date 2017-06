Bottas 'herstelt orde' in laatste training

De Finse Mercedes-coureur realiseerde de snelste tijd in de laatste training met 1.42,742 - de snelste tijd die tot nu toe gereden is. Kimi Räikkönen van Ferrari was een tiende minder snel, Bottas' teamgenoot Lewis Hamilton werd derde op vier tienden van de leider.

Max Verstappen kwam pas vrij laat toe aan het rijden van snelle ronden en behaalde uiteindelijk de zesde stek, nadat de Nederlander in de eerste twee vrije trainingen op vrijdag nog tweemaal de snelste man was. Het noodlot sloeg bovendien toe in de derde training van het weekeinde toen zijn Red Bull-bolide in de slotfase zomaar stilviel.

Ook Jolyon Palmer had een groot probleem, de Renault-coureur had al aan het begin van de oefensessie te maken met een brand achterin zijn auto en moest gelijk stoppen.