Zhang (20) vertegenwoordigt door zijn populariteit in China een aanzienlijk commercieel belang en richt zijn pijlen op een nieuw avontuur in een grote competitie. Vitesse is al maanden met het management van de spits in gesprek om zijn contract te verlengen, maar de onderhandelingen zijn vastgelopen. De club lichtte onlangs wel de eenzijdige optie, waardoor Zhang nog een verbintenis heeft tot de zomer van volgend jaar.

Armenteros

Door het vertrek van Van Wolfswinkel en de verwachte transfer van Zhang raakt trainer Henk Fraser zijn eerste twee spitsen kwijt. Vitesse meldde zich eerder bij Heracles Almelo voor Samuel Armenteros, maar schrok van de vraagprijs. De club zat al om de tafel met Luc Castaignos, maar ook zijn huidige werkgever Sporting Lissabon eist op dit moment een miljoenenbedrag. De Arnhemse club is met Chelsea in gesprek om volgend seizoen weer één of meerdere spelers op huurbasis over te nemen.

Nakamba

Vitesse verkocht ook middenvelder Marvelous Nakamba al aan Club Brugge. Thomas Bruns (Heracles) en Thulani Serero (Ajax) zijn transfervrij opgepikt. Doelman Eloy Room neemt met het nationale elftal van Curaçao deel aan de Gold Cup en sluit op zijn vroegst eind juli aan bij de bekerwinnaar.