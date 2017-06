Ronaldo helpt Portugal op weg tegen Nieuw-Zeeland

Tussen de 33e en 38e minuut stelden de Portugezen de zege veilig al tegen Nieuw-Zeeland. Uiteindelijk werd het 4-0. De Zuid-Europeanen eindigen met zeven punten, net zoveel als Mexico, dat Rusland terugwees dankzij de kersverse PSV'er Hirving Lozano.

Cristiano Ronaldo opende na ruim een half uur Sint Petersburg voetbal de score vanaf de penaltystip. Het betekende de 75e interlandgoal voor de vedette van Real Madrid. Tegen Rusland maakte de 32-jarige aanvaller al de winnende treffer.

Bernardo Silva verdubbelde tegen Nieuw-Zeeland vijf minuten later de marge. In de slotfase deden ook Andre Silva en Nani nog een duit in het zakje.