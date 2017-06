Telesport 'Gemengde gevoelens bij Verstappen'

2 uur geleden

In Telesport Vandaag - Max Verstappen in Bakoe nog altijd kansrijk voor podium na kwalificatie, PEC Zwolle is begonnen aan voorbereiding op het nieuwe seizoen en Erik Breukink hoopt op succes voor Team Roompot tijdens wegwedstrijd bij NK.