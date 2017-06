De in Suriname geboren Malone had een aflopend contract bij ADO. Trainer Fons Groenendijk wilde hem graag voor zijn ploeg behouden, maar de leiding van eredivisionist slaagde er niet in overeenstemming met Malone over een nieuwe verbintenis te bereiken.

Malone speelde de afgelopen vijf seizoenen voor ADO, dat hem overnam van Almere City. Qäbälä eindigde het afgelopen seizoen als tweede in Azerbeidzjan en mag in de voorronde van de Europa League uitkomen.