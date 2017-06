Bondscoach Russen optimistisch ondanks uitschakeling

,,Waar we zijn begonnen na het EK van 2016 en waar we nu staan, denk ik dat het ons gelukt is om kwalitatief een stap voorwaarts te zetten en we moeten zeker niet stoppen waar we nu zijn'', zei hij na afloop van de 2-1-nederlaag tegen Mexico. ,,We zullen alles analyseren als de emoties zijn gezakt.''

De voormalig-doelman van de Russen werd aangesteld als bondscoach na het mislukte optreden op het EK van 2016. Hij hoopt dat zijn spelers iets hebben opgestoken van de drie wedstrijden. ,,We hebben tot op zekere hoogte de harten en hoofden van de Russen gewonnen deze maand en dat is een reden om optimistisch te zijn.''