Zijn team, Forward Racing, maakte zaterdagavond bekend dat de 20-jarige wegracer een hersenschudding heeft opgelopen. Hij moet ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven en zal zondag niet van start gaan.

Baldassarri raakte de controle over zijn Kalex kwijt in de Ramshoek, vloog over de kop en landde hard op zijn rug. Daarbij was hij even buiten bewustzijn. Hij werd overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar een hersenschudding werd geconstateerd.

"Lorenzo is ter observatie opgenomen op de spoedeisende hulp", zegt dokter Michele Zasa in de verklaring van het team. "Hij heeft meerdere CT-scans ondergaan en de resultaten waren negatief. Er moet nog een röntgenfoto van zijn enkel worden gemaakt om te kijken of die niet gebroken is. Zijn vitale functies zijn stabiel. Hij is bij kennis, maar herinnert zich niets van het ongeluk.''