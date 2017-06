Na een bizarre samenloop van omstandigheden ging The Last Emperor, die pas voor de vijfde keer in 42 partijen verloor, in de eerste ronde knock-out.

Emelianenko en Mitrione sloegen elkaar na ruim een minuut met exact dezelfde soort stoot tegelijk naar de grond. De Rus herpakte zich echter iets minder snel dan zijn 38-jarige opponent en vond zichzelf plots terug in een nóg penibelere situatie.

Met zijn rug op de grond en Mitrione bovenop hem, kon Emelianenko niet voorkomen dat hij nog enkele rake klappen kreeg, waarna vervolgens het licht uitging bij Fedor.

Sem Schilt



Emelianenko vocht in het verleden onder meer voor vechtsportorganisatie Pride, waar ook de Nederlanders Alistair Overeem en Ernesto Hoost onder contract stonden.

Ook Sem Schilt stapte namens Pride de ring in. Als enige Nederlander kwam de zwaargewicht - in 2002 - uit tegen Emelianenko. Na drie rondes van vijf minuten verloor Schilt op punten van de Rus.

Chandler

Ook het gevecht tussen lichtgewichten Michael Chandler en Brent Primus kende een apart einde.

Chandler, de regerend kampioen, liep tijdens de partij een enkelblessure op. Ondanks de kwetsuur bleef de 31-jarige Amerikaan stug doorvechten. Het gewricht klapte echter om de haverklap dubbel, waarna de dokter en scheidsrechter besloten om het gevecht te staken.