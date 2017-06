"Het is één wedstrijd waar we als volledig Nederlandse ploeg erg naar uitkijken. Alle jongens zijn op en top gemotiveerd. De nationale driekleur past ook helemaal bij onze ploeg. Eigenlijk hoort 'ie bij ons, maar we zullen het niet cadeau krijgen", aldus Breukink in TELESPORT VNDG.

“We zijn in de breedte wel sterk, maar hebben zeker niet de topfavorieten in huis. Die zitten bij WorldTour-teams als LottoNL-Jumbo en Sunweb. En dan heb je ook nog de eenlingen van Cannondale-Drapac. Zij hebben kwalitatief de betere renners, maar wij hebben een goede groep. Als het onze kant oprolt, hebben we ook jongens die het af kunnen maken."

Breukink, wiens renners in Montferland in speciale shirts aantreden, doelt op voormalig kampioen Pim Ligthart (2011) en de eveneens rappe Coen Vermeltfoort. "Zij hebben aangetoond in een goede vorm te steken en hebben bovendien een sterk eindschot. En dan hebben we ook nog Pieter Weening, maar die moet het eerder van een ontsnapping hebben."