“Ik houd er niet van om te crashen, maar ik houd wel van straatcircuits. Je merkt het als je op de limiet rijdt en zeker ook wanneer je erover heen gaat. Dan betaal je direct de prijs", aldus Ricciardo.

"Ik accepteer mijn fout, ik ben er niet blij mee, maar ik leer hier kan het ook goed achter me laten. Hopelijk kan ik in de wedstrijd wat mensen inhalen", blikte de goedlachse Australiër alweer ambitieus vooruit naar de race, die om 15:00 uur (Nederlandse tijd) van start gaat.

Baku bump and grind: @SChecoPerez and @DanielRicciardo get personal with the #AzerbaijanGP walls pic.twitter.com/sZBNtE3YJ2