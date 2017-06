Vitesse huurt rechtsback van Chelsea

De in Engeland geboren Dabo speelt sinds 2007 bij Chelsea. Afgelopen seizoen werd hij al bekeken door de scouts van Vitesse, toen hij werd verhuurd aan Swindon Town. In de League 1, het derde niveau in Engeland, kwam hij in een half jaar tijd tot vijftien wedstrijden en één doelpunt.

Dabo staat zondag tijdens de eerste training van Vitesse al op het veld op Papendal. Door het vertrek Kelvin Leerdam, wiens contract afliep, en de van Fiorentina gehuurde Kevin Diks zat de Arnhemse club dun in de rechtervleugelverdedigers. Trainer Henk Fraser heeft op die positie ook nog de beschikking over jeugdexponent Julian Lelieveld.

Vitesse hoopt nog meer spelers te huren van Chelsea. Beide partijen hebben eerder ook al overeenstemming bereikt over de huur van Mason Mount (18), afgelopen seizoen Talent van het Jaar in Londen. Vitesse moet officieel nog wel met de middenvelder zelf in gesprek.