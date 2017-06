Pogba niet bang voor Oranje: 'Ik heb vertrouwen'

Zweden gaat aan kop in Groep A van de Europese WK-kwalificatiereeks. De Scandinaviërs verzamelden net als de Fransen, die tweede staan, dertien punten. Nederland volgt op de derde plaats met tien punten. "Wij wilden winnen van Zweden, dat was het belangrijkste", aldus Pogba tegenover Téléfoot. "Ik begrijp de kritiek. Het gebeurde door een fout (van Hugo Lloris bij de 2-1 van Ola Toivonen, red.), maar Hugo is daar niet verantwoordelijk voor. Het hoort bij het voetbal."

Het Nederlands elftal zou bij winst in Parijs op gelijke hoogte kunnen komen met de Fransen. "Of ik bezorgd ben? Nee, ik heb vertrouwen", reageert de speler van Manchester United. "We staan nog tweede en moeten nu het heft in eigen handen nemen."