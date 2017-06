Vettel ontkent opzettelijke botsing met Hamilton

De Duitser reed tijdens een neutralisatie, die net beëindigd zou worden, tegen de achterkant van Hamilton aan toen diens Mercedes net opvallend veel vertraagde. Daarop reageerde Vettel agressief: de viervoudig wereldkampioen verkocht zijn Britse rivaal een tik tegen het voorwiel.

Daarvoor kreeg hij een tijdstraf die de Ferrari-coureur in de pitstraat moest uitdienen. Na afloop van de race kreeg Vettel bovendien drie strafpunten op zijn licentie - als hij er voor de GP van Groot-Brittanië over enkele weken nog wat krijgt, kan de Duitser geschorst worden voor een race.

Schade

"Er is toch niets gebeurd?", reageerde Vettel na afloop. "Ja, ik raakte Hamilton toen hij opzettelijk hard remde voor mij. Zo is hij nu eenmaal. Het leek me onnodig om zo schade op te lopen, maar hij heeft het vaker gedaan. Ik vind het niet eerlijk dat ik een straf heb gekregen en Lewis niet, want volgens mij hem ik niets fout gedaan!"

Hamilton hield zijn commentaar kort: "Gelukkig hebben we nog wat WK-punten gescoord. Je zag wat er gebeurde, maar voor mij is het zand erover... Hoewel, wat Vettel deed, hoor je als coureur gewoon echt niet te doen. Dus die straf is... Nou ja, ik zeg verder niets meer."