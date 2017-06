Verstappen: 'Zeer teleurgesteld met gemist podium'

De 19-jarige Nederlander van Red Bull Racing verscheen niet voor de camera's nadat de Renault-motor in zijn bolide het tijdens de race begaf. Ook na afloop van de wedstrijd wilde hij geen reactie geven.

Alleen op zijn eigen site reageerde de Limburgse coureur: "Het begin van de race zag er veelbelovend uit. Maar ik ben er kapot van om alweer door een technisch probleem uit te vallen”, aldus een teleurgestelde Verstappen. "In zo’n race vol met actie, waren we ervan overtuigd dat ik minstens op het podium had kunnen staan vandaag. Dus ik ben enorm teleurgesteld met dit resultaat.”

De pech in Bakoe betekende de vierde uitvalbeurt voor Verstappen in zes races tijd.