Sevastova pakte in 2010 haar eerste WTA-titel, op gravel in de Portugese stad Oeiras. Sindsdien bereikte de Letse nog twee keer de finale van een toernooi, vorig jaar in Boekarest én op Mallorca. Toen verloor ze op het Spaanse eiland van de Française Caroline Garcia.

Sevastova nam zaterdag wraak door Garcia in de halve finale te verslaan, waarna ze het zondag afmaakte tegen Görges. De 28-jarige Duitse blijft op twee WTA-titels staan, behaald in Bad Gastein (2010) en Stuttgart (2011).