Mertens zet vriend en pechvogel in zonnetje

Mertens ging op bezoek bij Mihai Nesu, de voormalig linksback van FC Utrecht die in het voorjaar van 2011 op de training zijn nekwervel brak. De Belg was destijds ploeggenoot van Nesu in de Domstad, en werd na zijn ongeluk ambassadeur van de Mihai Nesu Foundation.

"Ik heb de laatste twee dagen doorgebracht met mijn goede vriend Mihai Nesu", twitterde Mertens. "Ik support zijn foundation, die altijd meer steun kan gebruiken." De levens van Mertens en Nesu hebben na hun gezamenlijke periode in Utrecht een totaal andere wending gekregen.

Foto: Hollandse Hoogte

Waar de Belg via PSV en Napoli uitgroeide tot een internationale topspeler, zit Nesu in een speciale rolstoel na zijn ongeluk op het trainingsveld van FC Utrecht. Mertens uit met regelmaat openlijk zijn steun aan zijn goede vriend en oud-ploeggenoot.

