Hockeyers vernederen Argentijnen in Londen

Valentin Verga, nog wel geboren in Buenos Aires, legde de basis voor de opvallende uitslag. Met twee doelpunten zette hij de nummer 1 van de wereldranglijst op een 2-0 achterstand. Vlak voor rust tekende Thijs van Dam voor de derde Nederlandse treffer. Na de hervatting liep Oranje in het derde kwart verder uit door Robbert Kemperman en Mirco Pruyser, die zijn zevende treffer van het toernooi vierde. Thierry Brinkman maakte in de slotfase de 6-0, waarna Matias Paredes de eindstand bepaalde namens de Argentijnen.

Oranje en Argentinië hockeyden vooral om de eer. Beide ploegen waren al zeker van een startbewijs voor de finale van de Hockey World League later dit jaar in India. Met alle prestaties van afgelopen week in de hoofdstad van Engeland stelden ze ook al een plaats veilig voor het WK van 2018, eveneens in India.

Overtuigende cijfers

Nederland maakte niet alleen indruk tegen Argentinië tijdens de halve finaleronde van de Hockey World League. De nummer 4 van de laatste Spelen in Rio won alle vier de groepswedstrijden met overtuigende doelcijfers van 13-2 en verpulverde China in de kwartfinale: 7-0. In de halve eindstrijd moest zaterdag gastland Engeland er aan geloven (2-0). Pruyser en Bjorn Kellerman maakten het verschil voor het team dat in augustus met veel vertrouwen aan het EK in eigen land mag beginnen.

"Dit is een enorme opsteker voor het EK", besefte Verga na de winst op de beste hockeyers van zijn geboorteland. "Zo wil je straks een EK voor eigen publiek graag beginnen." Pruyser besefte dat zijn team zich ook in Londen aardig thuis voelt. "Twee jaar geleden versloegen we hier Duitsland ook met 6-1 in de finale van het EK", herinnerde hij zich nog.