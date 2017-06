Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Na een kwart race waren we allemaal depressief'

55 min geleden ANP

Teambaas Christian Horner van Red Bull voelt mee met Max Verstappen. Zijn Nederlandse coureur werd zondag in de Grote Prijs van Azerbeidzjan opnieuw getroffen door technische problemen, terwijl een podiumplaats in het verschiet lag. Teamgenoot Daniel Ricciardo won de tumultueus verlopen race in Bakoe uiteindelijk.