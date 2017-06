Maldini en zijn coach en partner Stefano Landonio treffen maandag Tomasz Bednarek en de Nederlander David Pel tegenover zich.

"Geweldig dat ik deze wedstrijd mag spelen", is Pel op zijn Twitter-account razend enthousiast over de bijzondere ontmoeting met Maldini, die maandag ook nog eens zijn 49e verjaardag viert.

"Als hij net zo tennist als dat hij tackelt, heb ik een probleem", knipoogt Pel naar de reputatie van de spijkerharde verdediger. "Maar het is een leuk dubbeltje. Maldini gaat zeker kennis maken met mijn dubbele schaar."

Haha if he plays tennis like his tackles, I have a big problem @Jknowle https://t.co/YpZbyyVq9H