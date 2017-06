Van Gerwen de beste in Oostenrijk: 'Geweldig'

Van Gerwen besliste de finale tegen de Engelsman Michael Smith in de laatste leg: 6-5. "Wow, wat een geweldige finale", zei 'Mighty Mike', die de partij besliste door dubbel 20 te gooien.

Smith verloor vorig jaar ook al de finale in Wenen, toen van zijn illustere landgenoot Phil Taylor. Van Gerwen was toen in de kwartfinales gestrand. De 28-jarige Brabander won twee weken geleden ook al het toernooi van Hamburg.

Op weg naar de finale was de regerend wereldkampioen en titelhouder in de Premier League te sterk voor landgenoot Vincent van der Meer (achtste finale, 6-3), Martin Schindler (kwartfinale, 6-1) en Cristo Reyes (halve finale, 6-1).