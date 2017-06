Marcel van der Kraan

Wie niet luistert naar zijn achterban heeft geen draagvlak en toekomst meer en wordt vroeg of laat gedwongen om op te stappen. De KNVB is een bond met één miljoen leden. Daarvan speelt 99 procent voor zijn plezier, een heel klein deel voetbalt voor zijn brood.

Is het nu zo moeilijk om het die miljoen amateurs naar de zin te maken? De KNVB is er voor de clubs, voor zijn leden, predikt Van der Zee al twee jaar. In de praktijk doet hij er alles aan om het vooral de profs naar de zin te maken en denkt hij het Nederlands elftal in 2026 te redden met het volledig op zijn kop zetten van het pupillenvoetbal, waar niets mis mee was. Clubs zijn op kosten gejaagd en van vrijwilligers wordt verwacht dat ze nog meer uren gaan draaien.

Voor beloftenteams van Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) gaat voortdurend de rode loper uit, terwijl de bestuurders van amateurclubs nauwelijks weten hoe ze de eindjes nog aan elkaar moeten knopen.

De verhoudingen zijn compleet zoek geraakt. De beloftenteams worden elk seizoen gevuld met jong talent en over de rand gevallen spelers van het eerste profelftal, waarbij het een komen en gaan is. De een speelt voor een jeugdcontract, de ander verdient een half miljoen euro. Er is geen herkenbaarheid en de stadions van de profs blijven leeg. In een competitie met Jong AZ hadden de amateurs geen schijn van kans. Met nóg meer profteams (en ook nóg meer wedstrijden zonder publiek) wordt het voor al die mooie amateurbolwerken steeds uitzichtlozer.

De amateurs zeggen er nu ’helemaal klaar mee’ te zijn. De voorzitter van FC Lisse, Leon Annokee, heeft het als beste verwoord. Hij stelt dat amateurvoetballers voor hun lol voetballen en niet de illusie hebben dat ze het Nederlands elftal halen. Het enige wat ze willen is een leuke, spannende competitie.

Het is typerend voor het huidige bestuursklimaat in Zeist dat het totale amateurvoetbal in afwachting is van een rapport van Hypercube - waarin de (vermoedelijk negatieve) uitkomsten van het eerste jaar van de nieuwe voetbalpiramide worden gepresenteerd - en dat de beleidsbepaler al zonder overleg de komst van nog meer beloftenteams doordrukt.

Het is een herhaling van de revolutie pupillenvoetbal, die 300.000 spelertjes en vrijwilligers aangaat. In kleine kring was het besluit al genomen, toen de clubs werden geïnformeerd. De arrogantie van de macht.

Die macht brokkelt hard af. Voor de topamateurclubs is een afsplitsing van de voetbalbond inmiddels bespreekbaar. Als dat gebeurt heeft de KNVB er helemaal een puinhoop van gemaakt.