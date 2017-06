Hij werd in 2011 ineens voorzitter van het Olympisch Plan, de organisatie die -met grote instemming van de landelijke politiek- in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland moest halen. Om een niet-plausibele reden haakte de politiek af.

Kapitein Eurlings was de eerste die het zinkende schip zonder slag of stoot verliet, zijn bemanning in vertwijfeling achterlatend. Hij had er zelfs het grootste begrip voor dat zijn schip getorpedeerd was. Als beloning voor deze laffe houding werd hij in 2013 tot lid van het IOC verkozen.

In die hoedanigheid kondigde deze man in Nieuwsuur trots aan, dat er op de komende Olympische Spelen van Tokio vijf nieuwe sporten geïntroduceerd zullen worden, waaronder het 3 tegen 3 basketbal. Deze afgeleide van basketbal, het wordt slechts op een half veld gespeeld, wordt over de hele wereld beoefend. Nederland met zijn 50.000 leden heeft 10.000 3x3-beoefenaren, aldus Eurlings.

Toch een kritische kanttekening hierbij. Sinds meer dan een halve eeuw schommelt het ledental van de basketbalbond rond de 40.000 leden. En nu ineens meer dan twintig procent meer? Kenners hebben me verzekerd dat er slechts een boekhoudkundige truc wordt toegepast waarschijnlijk om meer subsidie te krijgen.

In Nieuwsuur werd de sport als jong, flitsend, snel, wild en spectaculair voorgesteld. Superlatieven schoten te kort. Bovendien werd Nederland deze week tweede op de wereldkampioenschappen in Frankrijk. Ik heb kennelijk al jaren dingen gemist en heb met hoge verwachtingen dit WK teruggekeken.

Wat een teleurstelling. Spectaculair en snel was het zeker niet, eerder een gezapig potje basketbal van enthousiaste middelmatige spelers. Het spelpeil was gewoon zeer matig. De kwaliteit van de Nederlandse spelers had het niveau van onze promotiedivisie, zeg maar Jupiler League. Met topsport had dit nieuwe olympische onderdeel weinig te maken.

De spelers en de coach waren vanzelfsprekend heel trots op hun prestatie, uit het niets eeuwige roem. Het meest trots waren ze op de olympische status. Eindelijk erkenning, volgens hen. Maar er zit een addertje onder het gras. Eurlings noemde het een probeersel, dus het kan na de Spelen zo maar afgevoerd worden.

Verder, nu de sport olympisch is zullen waarschijnlijk ook de goede buitenlandse spelers mee gaan doen en dan is het snel gedaan met de mooie positie van ons land. Het spel kan natuurlijk spectaculair worden met de beste reguliere spelers, het spelpeil zal in elk geval omhoog gaan. De blijdschap van de Nederlandse spelers en coach over de erkenning is paradoxaal, erkenning betekent meteen op weg naar het einde.