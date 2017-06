Het NK was zes dagen voor de Tourstart in Düsseldorf voor Nederlands beste sprinter geen generale repetitie. Het was een van zijn belangrijkste examens van het jaar. Opgegroeid met de passie voor de fiets heeft het rood-wit-blauw iets magisch voor Groenewegen. De afgelopen twaalf maanden haalde de titelverdediger kracht uit deze driekleur. Een betere motivatie was er niet.

In de Tour zal de Amsterdammer wanneer hij het geel-zwart van zijn ploeg aantrekt, iedere keer weer even stilstaan bij deze verloren sprint in ’s Heerenberg. Toch moet Groenewegen zo snel mogelijk over deze tegenvaller heenstappen. Hij moet zich realiseren dat er in de Tour een groot verschil is. Op het NK was hij de man die alleen maar kon verliezen, in de Tour is hij de man die alleen maar kan winnen. Zijn favorietenrol ruilt hij vanaf zaterdag weer in voor een outsidersrol.

Vorig jaar maakte hij enigszins onverwachts zijn debuut in La Grande Boucle. Met zeven zeges in het voorjaar kon de ploegleiding niet meer om hem heen. De Tour 2016 werd een grote ontdekkingsreis, waarbij Groenewegen zijn ongekende mogelijkheden maar ook het fenomeen Tour de France leerde kennen.

Zijn leermeester in die Ronde was Sep Vanmarcke. De klassiekerspecialist bleek de ideale man om hem tussen de échte sprinttreinen te loodsen. De overstap van Vanmarcke afgelopen winter naar Cannondale was voor Lotto-Jumbo niet alleen een groot verlies voor de Vlaamse klassiekers, maar ook voor het sprintproject Groenewegen. Aan het begin van het seizoen had de Amsterdammer nog de hoop dat Lars Boom zich in de Tour in de rol van Vanmarcke zou schikken. De Brabander gaf echter snel aan dat hij geen heil in de Tour en zeker niet in die rol zag.

Dat bleek ook op het NK waar Boom gisteren, tot ieders verbazing, Groenewegen eveneens niet in stelling bracht, maar zelf in de laatste kilometers op zoek naar succes ging. Op twee paarden wedden in een finale heeft in het wielrennen al vaak genoeg tot een mager resultaat geleid.

Bij Lotto-Jumbo moeten ze eerlijk zijn en stellen dat ze in de komende Tour geen specifieke sprinttrein voor Groenewegen hebben. Mannen als Van Emden, Roosen, Leezer en Wagner kunnen hem wellicht in het wiel van de andere sprinters afzetten, maar missen de power om het op te nemen tegen de gerenommeerde sprintersploegen. Groenewegen heeft echter wel de kracht, het karakter en het talent om in zijn eentje vanuit een outsidersrol alles en iedereen erop te leggen.