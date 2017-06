'Slechtste rookie ooit' in zevende hemel

Het sprookje had nog mooier kunnen aflopen als de pas 18-jarige Stroll zich meters voor de finish niet had laten verschalken door Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die daarmee op de valreep nog een paar extra WK-punten verdiende. Stroll gaat desondanks de boeken in als de op één na jongste Formule 1-coureur op het podium. Max Verstappen was zes dagen jonger toen hij vorig jaar in Barcelona zijn eerste Grand Prix voor Red Bull won.

Lees ook op telesport.nl:

- Schorsing dreigt voor Vettel na clash met Hamilton

- Vettel ontkent opzettelijke botsing met Hamilton

- VIDEO - Vettel en Hamilton botsen opzettelijk

- Uitslag en stand F1

- Ricciardo wint krankzinnige F1-race

Stroll wilde na de race geen lange neus trekken naar zijn criticasters. Vorige maand noemde oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve zijn landgenoot nog ’de slechtste rookie in de geschiedenis van de Formule 1’. „Ik luister niet naar dat soort opmerkingen. Voor mij is dat slechts geluid op de achtergrond. Ik ben vooral blij voor mezelf, het team, familie en vrienden. Dat is het enige dat telt voor mij.”

Lees ook op telesport.nl:

- Max: 'Ik rijd de ballen uit mijn broek'

- 'Er zit wat moois in het vat voor Verstappen'

- Ecclestone ontwijkt vergelijking tussen Senna en Verstappen

- Verstappen: 'Zeer teleurgesteld met gemist podium'

- 'Na een kwart race waren we allemaal depressief'