De Franse sprinter, die eerder al aangaf na dit jaar te willen vertrekken bij zijn ploeg, was vorig jaar nog goed voor vijf toptienklasseringen. In de vierde etappe naar Limoges werd hij zelfs tweede. Marcel Kittel bleek na een fotofinish net even te sterk.

Routiniers Thomas Voeckler en Sylvain Chavanel zijn wel opgenomen in de negenkoppige selectie van Direct Energie. Lilian Calmejane, Adrien Petit, Romain Sicard, Perrig Quimeneur, Angelo Tulik, Thomas Boudat en Yohann Gene completeren de groep.