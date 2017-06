De gemeente Breda wil al een aantal jaren af van de huidige verhouding met de voetbalclub die het Rat Verlegh Stadion huurt. De laatste keer dat NAC Breda van een faillissement werd gered, onder meer door een huurverlaging, wilde Breda niets liever dan op zoek gaan naar een koper voor het stadion.

Verkoop of uitbesteding van de exploitatie zijn volgens het voorstel de beste opties voor de gemeente. In beide gevallen kan NAC ook een lagere huur tegemoet zien.

Horecabedrijf NHG, belegger Hinke Fongers en vastgoedhandelaar Westpoort, horen volgens de gemeente tot de belangstellenden. Breda waarschuwt wel dat verkoop waarschijnlijk verlies oplevert. Anderzijds is er in dat geval geen financieel risico meer voor de gemeente. De gemeenteraad beslist op 13 juli over het voorstel.

NAC keert komend seizoen terug op het hoogste niveau. De club promoveerde via de play-offs naar de eredivisie.