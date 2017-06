"Na het kampioenschap wacht ons nu een veel grotere uitdaging en dat is handhaving in de eredivisie'', reageerde de oud-trainer van ADO Den Haag op zijn nieuwe contract.

"Ik ben erg op mijn plek in Venlo en zeer tevreden. Ik kan hier prima werken. Bovendien ben ik erg blij dat het team voor het grootste gedeelte bij elkaar is gebleven. We moeten nu, ondanks dat we het kleinste budget van de eredivisie hebben, heel creatief zijn om ons te versterken.''

VVV verlengde maandag ook de contracten met aanvaller Ralf Seuntjens en verdediger Moreno Rutten met twee jaar. De kersverse eredivisionist slaagde er eerder al in Jerold Promes, Johnatan Opoku en Delano van Crooij langer aan zich te binden.