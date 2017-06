De 26-jarige Fransman werd maandag gepresenteerd als kopman van de formatie. Bouhanni, die zondag in de Franse titelstrijd op de weg werd geklopt door Arnaud Démare, moest vorig jaar vanwege een handblessure de Ronde van Frankrijk overslaan. De explosieve sprinter won al etappes in de Giro en Vuelta, maar was in de Tour nog nooit succesvol.

Bouhanni krijgt vijf landgenoten mee: Christophe Laporte, Cyril Lemoine, Julien Simon, Geoffrey Soupe en Florian Sénéchal. De ploeg van Cofidis bestaat verder uit de Belgische debutant Dimitri Claeys en de Spanjaarden Daniel Navarro en Luis Angel Maté.

Bouhanni won eerder dit jaar etappes in Catalonië en Yorkshire en schreef daarnaast Nokere Koerse en Parijs-Camembert op zijn naam.