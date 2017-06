Nederlands beste tennisser rekende in de eerste ronde van het grastoernooi af met Nicolas Mahut: 6-4 en 7-6 (5). De Fransman is een specialist op gras, en zegevierde in het verleden onder meer drie keer in Rosmalen.

Haase haalde vorige week al de kwartfinales van het toernooi in Halle. In Duitsland rekende hij af met David Ferrer en Dominic Thiem, maar ging onderuit tegen Richard Gasquet.