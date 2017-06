Klagende Ronaldo op wenken bediend

"Het veld is pas eind mei gelegd en dus nog jong", zei FIFA-directeur Colin Smith maandag. "De vele regen en het gebrek aan zon helpen ook niet echt. Het veld krijgt nu zeven dagen rust, we hebben er vertrouwen in dat het dan in orde is voor de finale van zondag."

Foto: AFP

De Portugese superster Cristiano Ronaldo klaagde afgelopen zaterdag na de winst op Nieuw-Zeeland (4-0) over de gesteldheid van het veld in Sint-Petersburg. "En toch slaagden de Portugezen erin vier keer te scoren op dat veld", merkte Smith fijntjes op. "We zijn erg tevreden over de velden in de andere stadions, alleen in Sint-Petersburg zijn er wat problemen. We leggen er nu een zeil overheen en er staan permanent lampen op. Voor de finale ligt er een goed veld."